"Se Allegri è la certezza per il presente, il futuro della panchina bianconera resta ancora un'incognita". E' quanto scrive Repubblica, che prosegue: "Alla Continassa si sta pensando anche a strade alternative pur senza mettere in discussione la centralità del tecnico livornese, almeno fino a giugno. Quando, una volta comprese le ripercussioni sportive delle vicende extra campo, si penserà al progetto più indicato per rilanciare la Juventus e costruire il futuro del club, magari affidandosi a un tecnico esperto nel valorizzare i giovani come Gasperini". Oppure, si legge, "puntando su Conte, l'usato garantito, l'allenatore in grado di gettare le fondamenta per un nuovo ciclo vincente, sempre che il tecnico salentino riduca le sue pretese e cada quel veto in società che ne ha impedito il ritorno per anni".