Tre a uno. Così è finito il primo tempo tra Benfica e Juventus, con i bianconeri rimasti in partita fino al rigore concesso per tocco di mano di Cuadrado e poi sprofondati in pochi minuti. Ciò che più ha colpito è stata la fase difensiva della squadra di Allegri, in difficoltà come poche volte. Male sul primo gol e sul terzo, spesso spaesata. I principali colpevoli? Per i tifosi Cuadrado e Bonucci. E poi c'è Gatti, con tutte le attenuanti di un esordio complesso in Champions League.