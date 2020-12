1









"La Superlega ormai non può più aspettare". Parola di Florentino Perez, presidentissimo del Real Madrid. Un'idea che suscita molte domande e polemiche, giustamente. Ma un'idea che piace a molti, ai vertici dei grandi club, per provare a risanare una situazione economica difficilissima per il calcio del post-Covid. Secondo Calcio e Finanza, oltre a Perez (con cui dovrà fare i conti Javier Tebas, grande capo della Liga spagnola) pure il Liverpool e il Benfica sarebbero pronti a dire sì a un'offerta concreta. Offerta che potrebbe arrivare dagli Usa, con Jp Morgan pronta a stanziare 6 miliardi di euro per i finanziamenti.