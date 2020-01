Non solo acquisti, la Juventus inizia a lavorare anche al mercato in uscita. Tra i nomi che potrebbero lasciare i bianconeri già nel mercato di gennaio c'è quello di Emre Can. Fuori dalla lista Champions, il centrocampista tedesco sta trovando poco spazio anche in campionato e se Kulusevski dovesse arrivare subito rischia di trovare ancora meno spazio. Secondo il Corriere dello Sport, Emre Can ormai è considerato un giocatore in uscita per Fabio Paratici.