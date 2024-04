Le parole di Lucaa Sky Sport: 'La Juventus è stata l'unica squadra che realmente ha conteso questo scudetto all'inter. Poi ce l'ha fatta fino ad un certo punto ma questo secondo me va riconosciuto. Non si può catalogare queste stagione della Juventus come fallimentare e basta. Elkann ha tutto il diritto di dire che si deve ripartire dall'anno zero e questo probabilmente spiega anche il futuro dell'allenatore ma non si può pensare di vincere lo scudetto con i ragazzini della Next gen".