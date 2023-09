"Non si deve far saltare, troppo facile, non capisce, bisogna farli stare giorni giorni e giorni", questo lo sfogo di Massimiliano Allegri ripreso dalle telecamere di DAZN nel finale tra Juve e Lazio. Il giocatore in questione è Andrea Cambiaso, che evidentemente non era piaciuto al tecnico bianconero nella posizione difensiva. Un retroscena che racconta come Allegri ha vissuto gli ultimi minuti del match, poi vinto 3-1.