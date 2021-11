Si fa presto a scannare Arthur per un presunto retropassaggio sbagliato. E si fa ancora troppo presto a sostenere di aver perso perché si è sottovalutato il Verona. Quando si fanno male le analisi, poi non ci si deve stupire che i conti continuino a non tornare. Contro l’Hellas di Tudor, ex membro dello staff di Pirlo, la Juve di Allegri non ci ha capito niente. Dal principio alla fine (o giù di lì). Abbiamo scelto di mostrarvi i due gol subiti al Bentegodi perché li riteniamo emblematici. Ma non solo la punta dell’iceberg, anche tutto quello che c’è sotto e che forse ci piace meno vedere. Nelle due sequenze emergeranno infatti problemi diffusi, che non riguardano soltanto il singolo. Urge dunque terapia di gruppo... Ma psicologica o tattica?