Lascenderà di nuovo in campo nella notte di mercoledì: alle ore 2.30 e affronterà il. Una sfida non solo sul campo ma che proseguirà anche fuori. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Presenti negli Stati Uniti anche i presidenti dei due club a cui si aggiunge il Real Madrid. Gli unici tre club ad essere rimasti parte della. Lunedì scorso a Las Vegas sono stati avvistati a pranzo insieme Andrea, Joanpresidente del Barcellona e Florentinopresidente del Real Madrid.Sicuramente non si è parlato soltanto della tournée americana ma si saranno trattati anche temi di mercato come il colpoo la cessione di MatthijsSullo sfondo resta la. Inizialmente era composta da Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Atletico Madrid, Inter e Milan che poi hanno abbandonato il progetto. Restano solo Juventus, Barcellona e Real Madrid. In attesa del prossimoe svelerà la nuova tendenza. Da qui si capiranno molte cose, tuttavia il fatto che questi tre club siano parte del progetto e continuino a svolgere le tournée negli Stati Uniti non è dato al caso. Sanno bene che il mercato e le opportunità sono in espansione.