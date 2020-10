Sami Khedira è stato uno dei nomi più chiacchierati del mercato juventino di quest'estate. Il centrocampista tedesco non ha trovato l'accordo con la Juventus per la rescissione contrattuale, rimanendo a libro paga del club e scatenando le ire dei tifosi. Tanto che ha addirittura disattivato i commenti dal suo profilo Instagram.Sorridenti in spogliatoio dopo aver svolto l'allenamento mattutino alla Continassa , questo il messaggio di Khedira: "Buon allenamento hermano".