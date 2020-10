La positività al Covid-19 di due membri del gruppo di lavoro della Juventus ha fatto immediatamente azionare i sistemi di isolamento fiduciario al J Hotel. Mettendo a rischio, naturalmente, la presenza dei giocatori nelle rispettive nazionali. Come è successo per Aaron Ramsey, per il quale si è spesa la Federcalcio gallese attraverso il proprio profilo: "Non è attualmente in grado di unirsi alla squadra fino a dopo la gara contro l'Inghilterra". Il gallese non prenderà parte all’amichevole contro l’Inghilterra, ma potrebbe essere richiamato per le gare di Nations League contro Repubblica d’Irlanda e Bulgaria.