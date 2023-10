"Attenzione: non provateci a casa". Scherza così DAZN nel riproporre sui propri canali social un breve video - già diventato virale - del gesto tecnico con cui Moiseha incantato l'Allianz Stadium nel derby di sabato sera tra, un controllo perfetto di destro al limite dell'area, spalle alla porta, su un lancio lungo di Manuel Locatelli. Per lui, in generale, una prestazione più che buona nella stracittadina, in cui ha saputo approfittare al meglio della contestuale assenza di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Guarda il video qui sotto.