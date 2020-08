Fra esattamente tre ore la Juventus Women tricampione d'Italia aprirà le danze della Serie A femminile 2020-2021 a Verona contro l'Hellas (potrete seguire il Live come sempre qui su ilbianconero.com). Il club bianconero ha pubblicato su Twitter un video di Aurora 'Iaia' Galli che incita tutti a seguire la partita. "Mi raccomando, ci dovete essere", così si conclude il messaggio della Galli, centrocampista della Juve dal 2017 (proveniente proprio dal Verona, per lei gara da ex oggi) e - come altre compagne - punto fermo della Nazionale.