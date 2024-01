La serata di svago e spensieratezza coinvolge tre giocatori della: Federico, Danielee Carlo, tutti e tre protagonisti nella live Twitch di "", noto streamer di videogiochi. In questa sessione di intrattenimento virtuale, il trio bianconero si dedica a giocare a Fortnite, intrattenendo il pubblico e creando momenti di leggerezza. Chiesa scherza con Piz, sottolineando in modo giocoso la pressione su di lui come giocatore più esperto nella squadra virtuale: "Stasera tutta la pressione è su di te che sei il più forte. Non posso chiedere a Pinso di fare la giocata per vincere la partita". La live su Twitch diventa così un'occasione per condividere momenti di relax e divertimento anche con i tifosi.