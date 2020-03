Your browser does not support iframes.

Senza calcio, senza Serie A, proseguono le riunioni per trovare una soluzione adatta per concludere il campionato 2019/20, ma non è l'unico problema in questo momento. Il Corriere dello Sport titola 'Non Pay Tv'. Tra calcio e Sky si profila un braccio di ferro. Lo stop mette a rischio la sesta tranche di 233 milioni: i legali del network valutano se contestare ai club l'eccessiva onerosità sopravvenuta. La Fifa, invece, studia la deroga ai contratti per sforare il 30 giugno.



Il quotidiano piemontese 'Tuttosport', invece titola: ​'Scudetto a ogni costo'. Mentre Gravina parla della fine del campionato tra giugno e luglio, Malagò è d'accordo sulla ripresa del marketing con le agenzie di scommesse. Una situazione complessa, che troverà soluzione nelle prossime settimane.