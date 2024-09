Paultorna a utilizzare i social media per comunicare il suo stato d'animo e la sua determinazione, con frasi che assumono un significato particolare considerando il contesto attuale che circonda il giocatore. Il centrocampista della Juventus ha recentemente condiviso una storia su Instagram in cui trasmette un messaggio chiaro: non ha intenzione di arrendersi. Questa dichiarazione, accompagnata da un’immagine significativa, evidenzia la sua volontà di affrontare le sfide e di continuare a lottare, sia sul campo che fuori. La sua resilienza e determinazione sono un segnale importante per i suoi tifosi."I Just can't give up": non posso mollare. Questo quanto scritto da Pogba sui social.