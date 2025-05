'Non mi sento inferiore a nessuno', ecco perchè la conferenza di Tudor è un 'manifesto'

Tudor e Conte, la risposta del tecnico della Juventus

Una conferenza stampa importante quella odierna del tecnico della Juventus Igor. Il tecnico bianconero è stato molto deciso, convinto, esattamente come lo era da giocatore, anche se aveva i "piedi buoni" e lui ci tiene sempre a ricordarlo. "Non mi sento inferiore a nessuno" è il messaggio più chiaro della sua conferenza dell'antivigilia della sfida contro l'Udinese e quando la pronuncia? Quando nella domanda viene fatto il nome di AntonioIgor non ripete nella risposta il nome del tecnico salentino ma sembra essere decisamente pronto a giocarsi le sue carte anche e soprattutto in ottica futuro. Sembra quasi una candidatura quello che dice Tudor per il futuro e per la sua volontà di rimanere a Torino. Parte parlando di 'buco profondo' ed è l'immagine di come abbia trovato la Juventus al momento del suo arrivo ma dice che oggi la Vecchia Signora si è rialzata e lo ha fatto anche in tempi brevi. La sintesi della conferenza stampa, direttamente dall'Allianz Stadium, a cura del nostro inviato è nel video che segue.





