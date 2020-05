"Siete rimasti e vi ho dato fiducia, ora non mettetemi in difficoltà". E' stata più o meno questa la frase che Maurizio Sarri ha detto a Gonzalo Higuain e Paulo Dybala chiusi tutti e tre nell'ufficio dell'allenatore. A rivelare il retroscena è il Corriere di Torino, secondo il quale il tecnico ha voluto convocare i due giocatori dopo aver visto più di una volta i loro musi lunghi dovuti alle continue sostituzioni. A Sarri non sono piaciute le reazioni degli argentini, e non ha preferito dirlo chiaro e tondo.