La Juventus Women ha vinto 2-1 in rimonta oggi sul campo del Napoli, fanalino di coda della Serie A femminile. Una partita dai due volti, non propriamente da Juve dal punto di vista del dominio sul match. Ma che in fondo rispecchia il motto "Fino alla fine"! Sul profilo Twitter ufficiale della squadra femminile bianconera sono comparse tre reazioni da parte di elementi fondamentali: coach Rita Guarino, che si gode la buona reazione delle sue giocatrici, capitan Sara Gama, che parla di gara nettamente a due facce, e il portiere Laura Giuliani!