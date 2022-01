Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Alessandro Barbano ha commentato Roma-Juventus: "Roma-Juve è una rimonta o un collasso? Il quesito si leva sul risultato di una partita piena di emozioni, segnata da qualche colpo di alta classe ma tatticamente brutta, tra due squadre con carature tecniche diverse ma allo stesso modo fragili, soprattutto a centrocampo, e ancora alla ricerca di un’identità. Per sciogliere il quesito bisogna chiedersi se ha vinto la Juve o piuttosto ha perso la Roma. La risposta non lascia spazio ad equivoci: ha perso la Roma. Caduta in stato confusionale nell’ultimo terzo di gara, quando Allegri ha azzeccato le sostituzioni, inserendo Morata e Arthur, e Mourinho le ha sbagliate, cambiando il diligente Felix con Shomurodov. A sua discolpa si può dire che la panchina non offriva molto. Ma sul tre a uno, contro una Juve più matura, Kumbulla o Calafiori sarebbero stati più utili di un attaccante. "