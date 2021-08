Come vi abbiamo raccontato ampiamente ieri, la Juventus alla Continassa ha lavorato molto col pallone nell'allenamento pubblico.



Oggi aggiungiamo il contributo del Corriere dello Sport che fa luce su un aspetto significativo del nuovo corso di Massimiliano Allegri: quello del cercare la profondità e la verticalità, oltre al mantra "Non abituatevi a fare sempre la stessa cosa!"



E per indurre i suoi giocatori a rispettare il diktat della varietà, a tratti ha messo Chiellini all'ala e Ronaldo in regia. E ha lavorato alternativamente su cambi di gioco e inserimenti delle mezzali. Un anno di transizione ci sta, ma ora la Juve deve cambiare. E il rinnovamento lo dirige Max.

