3









Uno sguardo gelido, come gelido è stato il mancino a trafiggere il portiere dell'Udinese. Paulo Dybala sblocca il risultato, ma niente Dybalamask o esultanza: si gira verso la tribuna e guarda fisso, in maniera polemica. Strascichi delle tante dichiarazioni delle ultime settimane, della firma sul rinnovo che non arriva, delle voci di mercato sempre più insistenti e che riguardano anche la rivale di sempre, l'Inter. Sul web, il tifo bianconero si divide, tra chi gli dà ragione e chi si schiera contro.



Sfoglia la gallery per leggere i messaggi dei tifosi