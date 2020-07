1









Ricordate il caso di Eriberto, al secolo Luciano? Oggi arriva notizia di una nuova controversia legata a dati anagrafici fittizi utilizzati per fare ingresso nel nostro Paese. Che riguarda anche un giocatore in orbita bianconera: Hamed Traoré, centrocampista classe 2000 del Sassuolo, acquistato dal club neroverde in sinergia con la Juventus. Insieme a lui, il fratellino Amad, di due anni più giovane, gioiellino d'attacco dell'Atalanta, anche lui finito nel mirino della Juve. I due Traoré sono giunti in Italia nel 2014, ma a quanto pare il loro arrivo non è avvenuto in maniera esattamente limpida.



IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - Secondo un'indagine della Procura di Parma per "falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", i due fratelli sarebbero venuti dalla Costa d'Avorio grazie a un'operazione irregolare orchestrata da cinque persone, della stessa nazionalità dei ragazzi: Bly Blaise Tehe, Marina Edwige Carine Teher (dipendente dell'Atalanta), Zadi Gildas Abou, Larissa Ghislaine Teher e il 45enne Hamed Mamadou Traoré. Quest'ultimo avrebbe assunto il ruolo di finto padre di Hamed e Amad per agevolarne l'entrata in Italia. Sassuolo e Atalanta, attuali club dei due giocatori, sono estranei ai fatti. I diretti interessati invece sono a conoscenza della situazione. Rispetto al caso Eriberto, che riguardava una menzogna sull'età, qui si tratta di una falsa parentela. Ma la conseguenza sportiva potrebbe essere molto simile: squalifica in vista?