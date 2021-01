di Marco Amato

La Juventus ha vinto, ha portato a casa i 3 punti e ha tenuto viva la rincorsa alla vetta del campionato. Cristiano Ronaldo ha fatto quello che sa fare meglio, il fuoriclasse, ha segnato una doppietta e ha superato Pelé nella classifica dei marcatori di tutti i tempi. Dybala è apparso rivitalizzato, al di là del gol, è sempre stato nel vivo del gioco ed è stato protagonista di guizzi che dimostrano uno stato di forma fisico in crescita. In generale, la squadra di Pirlo è riuscita a segnare 4 gol ad un’Udinese che per occasioni concesse all’avversaria era seconda solo al Napoli. Eppure, non è tutto oro quello che luccica. Sì, perché la Juve ieri sera ha patito terribilmente la mancanza di un vero centravanti e l’assenza di Morata è pesata nello sviluppo del gioco e, soprattutto, in fase di finalizzazione. In particolar modo nel primo tempo, la manovra offensiva bianconera ha spesso trovato sfogo sugli esterni che, faticando a saltare l’uomo, hanno messo in mezzo una serie di cross che non hanno trovato un compagno pronto alla deviazione vincente. Che non hanno trovato il numero 9 bianconero che in questa prima parte di stagione ha dimostrato il killer instinct che serve a questa squadra. Tant’è che la Juventus è riuscita a dilagare quando ha trovato e sfruttato gli spazi centrali lasciati colpevolmente liberi dai difensori friulani. Il problema non è stato di riempimento dell’area, quello c’è stato grazie ai centrocampisti che hanno puntualmente seguito le azioni offensive. Il problema è che se Cristiano Ronaldo si trova a mettere il pallone in mezzo e Morata non c’è, la Juventus perde centimetri e capacità di colpire di testa e l’attacco della squadra di Pirlo rischia di diventare sterile; se non viene aiutato dalla difesa avversaria, come è successo ieri con quella dell’Udinese che nel secondo tempo ha lasciato praterie nel mezzo.



MERCATO – Per questo motivo la Juventus ha la necessità di tornare sul mercato. Come detto da Pirlo nel post partita, la rosa ha bisogno di un centravanti in più che faccia riposare Morata o lo sostituisca quando non disponibile, come successo ieri. Quando si fatica a trovare spazi nel mezzo, la Juve si rifugia nelle qualità degli esterni, capaci di saltare l’uomo e mettere in mezzo tanti palloni pericolosi. Rispetto alla scorsa stagione, sembra essere risolto il problema del riempimento dell’area; senza un vero centravanti, però, la manovra offensiva fatica ad essere finalizzata. Non è un caso, quindi, che dal mercato la Juventus stia cercando un calciatore che risponda proprio a queste caratteristiche. Pirlo ha fatto il nome di Giroud, e sarebbe un lusso nel mercato di gennaio; presumibilmente, però, si virerà verso una scelta low cost e i profili valutati sarebbero sempre quelli di Llorente, Pavoletti (ma Di Francesco ha detto che non si muove da Cagliari) e Pellè.