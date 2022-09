Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 24 settembre:- A casa di Vlahovic. Qui Belgrado, ecco come lavora per rilanciarsi con la Juve.- Juve, un buco da 254 milioni. Approvato il bilancio, aumenta il passivo.- Juve, "non è solo colpa di Allegri". Il CDA: bonus in azioni per tornare in alto.