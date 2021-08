Partito Merih Demiral (manca soltanto l'ufficialità per il suo approdo all'Atalanta) la Juventus si trova con 4 difensori in organico: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt gli alfieri del reparto, e poi il famoso "quarto centrale" che al momento è Daniele Rugani. Da qui alla fine del mercato, il grande interrogativo è:Ad oggi, è molto difficile che Cherubini si muova concretamente: Rugani vuole restare e ha un buon rapporto con Allegri, inoltre trattare col club viola in questo momento storico è assai complesso. Se Rugani si rivelerà avere un certo mercato e poter dar vita a una cessione vantaggiosa, o se dovesse magari interessare proprio alla stessa Fiorentina nell'ottica di uno scambio, ecco che allora Milenkovic sarebbe la soluzione alternativa perfetta come quarto difensore centrale della Juve.