Simeone, all'inevitabile domanda sulla nuova guida tattica della Juventus, si è ritrovato a fare i conti con un movimento involontario di spalle. Si è scrollato un po' di preoccupazione, il Cholo. Quasi ammettendo il gran casino di questa nuova Juve: non tattico (o di idee), ma semplicemente difficile da studiare perché ancora acerbo e potenziale. Dunque, l'ammissione: "Le ho riviste tutte le partite contro la Juve, ma è una partita nuova". Una partita di nuovo con un copione totalmente diverso, perché 'il gioco di Allegri non è lo stesso di Sarri', nonostante siano pressoché gli stessi giocatori. Però gli spunti sono diversi. E partono da matrici diverse.



PREOCCUPAZIONE - Simeone teme più Sarri e l'imprevedibilità di una Juve che può andare a mille all'ora in un minuto, che ha un'accensione instantanea e che non è più carburata dal diesel dell'attenzione. Forse ha più margine di manovra offensivo (considerata anche l'assenza di Chiellini), però non ci saranno gli stessi blocchi del febbraio scorso, la stessa cura sul pressing alto e la stessa costruzione bruciante che superava facilmente la cintura di centrocampo bianconera. Sono cambiati gli interpreti, almeno dalla parte del Cholo. Non ha più il metronomo Rodri, il fuoriclasse Griezmann: però ha Joao che è una scheggia impazzita, ha due terzini che spingono con onestà tattica. E davanti una Juve ancora a metà, capace di tutto e nulla. La chiave forse sta proprio nell'intenzione mai celata dell'argentino: 'Dovremo portare noi la partita dove ci sentiamo'. A sensazione: garra e grandi traversate degli esterni. La Juve è pronta a reggere l'urto? Tra il tutto e il niente dovrà resistere l'ultimo baluardo della Juve di Allegri: non mollarla mai, quella gara.