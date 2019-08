Your browser does not support iframes.

Manca meno di una settimana alla chiusura di un mercato estivo a dir poco caldissimo. Mauro Icardi, però, vede da vicino una stagione ai margini: "Perduto", titola Il Corriere dello Sport, sottolineando come l'argentino sia fuori dal progetto dell'Inter e lontano dalla Juventus, il cui mercato in entrata è bloccato dalle mancate cessioni di queste ultime settimane. Secondo Tuttosport, invece, "Non è mai troppo Icardi" e sia i bianconeri che il Napoli restano in corsa per il suo acquisto. Dalla Spagna sia As che Marca, così come L'Equipe dalla Francia, spingono Neymar sempre più lontano dal Paris Saint-Germain, verso un clamoroso ritorno dell'ultima ora al Barcellona.



Le prime pagine dei quotidiani sono nella nostra gallery dedicata.