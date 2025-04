'Non è mai stato facile': Juventus, il messaggio di Douglas Luiz

AFP via Getty Images

ha voluto mandare un segnale attraverso i social dopo la trasferta della. Il centrocampista brasiliano ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in arrivo allo stadio Olimpico con la squadra, accompagnata da una frase che lascia trasparire tutta la sua determinazione: “”. Un messaggio che racconta, in poche parole, le difficoltà vissute in questa stagione.Tornato recentemente tra i convocati, Douglas Luiz non è sceso in campo nella sfida contro la Roma, ma punta a ritagliarsi spazio nelle ultime partite sotto la guida di Igor Tudor. Il suo impatto a Torino è stato finora limitato, complice una serie di infortuni che ne hanno condizionato la condizione fisica e la continuità.

L'ex Aston Villa, arrivato con grandi aspettative, ha faticato a imporsi nel centrocampo bianconero, ma la voglia di rilanciarsi è evidente. Il post pubblicato dopo la gara dell’Olimpico sembra voler lanciare un messaggio chiaro: nonostante le difficoltà, Douglas Luiz è pronto a lottare per guadagnarsi il suo posto e contribuire nella fase decisiva della stagione juventina.