Timothy Weah è entrato nel secondo tempo di Juve-Sassuolo ma la sua non è una serata da ricordare positivamente. "La troppa frenesia a volte fa brutti scherzi. Nella mezz’ora che Allegri gli concede si divora l’occasione del 3-0 e poi crossa fuori dal campo. Corre ma non è lucido", il giudizio della Gazzetta dello Sport, che dà 5,5 in pagella all'esterno statunitense. Weah è entrato al posto di Miretti, con Cambiaso che si è spostato a centrocampo.