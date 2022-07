ha un accordo di massima con il Bayern Monaco, ma l’offerta tedesca non è a livello di quanto chiesto dalla Juventus, che in realtà avrebbe sempre voluto trattenere l'olandese e blindarlo con il rinnovo. E da un summit di mercato alla Continassa,spiraglio quasi sorprendente dopo giorni dedicati a ponderare sondaggi e proposte e studiare incastri tattici e reinvestimenti economici, scrive La Stampa. Il pericolo non è passato - si legge ancora - ma la quasi rassegnazione s’è diradata cedendo il passo a un cauto ottimismo, merito di nuovi colloqui sia con il ragazzo sia con l’avvocata Rafaela Pimenta.La Juventus ha “rilanciato”: non sull’ingaggio ma sulE' stato ribadita non solo quella centralità che aveva portato Massimiliano Allegri a dipingere De Ligt come uno dei leader futuri, ma si è anche insistito sulla qualità degli innesti e quindi sulla garanzia di una ricostruzione in linea con le sue legittime ambizioni.scrive ancora La Stampa. La Juve ora può ribattere anche dal punto di vista tecnico, portando gli esempi di Pogba e Di Maria. Il Bayern non si arrende e in Germania sostengono che il rilancio sia pronto, non appena partirà Robert Lewandowski.