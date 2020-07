Il Corriere dello Sport apre con: ‘Non è da Juve”, commentando la partita persa dai bianconeri contro l’Udinese. Poi prosegue: “Bianconeri rimontati, ora devono battere la Samp. Flop a Udine, sprecato il primo match ball scudetto”.



Tuttosport dedica l’apertura a Maurizio Sarri: “Sarri, ora spiegaci”. Poi proseguono: “Festa scudetto rinviata, solito copione. Juve in vantaggio, poi le ennesime amnesie che consentono a una super Udinese di ribaltare la gara”.



