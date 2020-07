"Ce lo aspettavamo tutti ieri sera, il primo titolo di Sarri, soprattutto dopo il gol di De Ligt, ma la squadra bianconera è scomparsa nella ripresa, come spesso le è accaduto dopo la ripresa del campionato". Inizia così l'analisi del corriere dello sport sulla gara giocata dalla Juventus ieri sera. Sul brutto ko, il giornale scrive: "Ancora una volta la Juve si è affidata alla prodezza di uno dei suoi campioni più pagati: a sorpresa non Ronaldo ma De Ligt, abilissimo nell’anticipo e nella conclusione dalla distanza. Poi, sull’1-0, la solita sfrenata fantasia di Dybala, messa al servizio dei compagni, e poco altro: certo, era difficile chiedere gioco e spettacolo nella partita del primo match ball, ma la squadra bianconera è caduta dopo una delle prestazioni più brutte della gestione Sarri. Ora il tecnico dirà che siamo tutti rimbambiti e che solo i dati in suo possesso dicono la verità sulla sua creatura, ma i fatti sono abbastanza chiari e inattaccabili: quella di Udine non era la Juve perché la vera Juve non avrebbe mai fallito l’appuntamento con lo scudetto dopo il gol di De Ligt. Potrebbe conquistarlo domenica contro la Samp, forse anche dopo, ma certi dubbi sul presente e sul futuro restano comunque molto vivi. Si ha quasi la sensazione - e questa è una provocazione - che il nono scudetto consecutivo della Juve non lo avrà vinto la Juve con la sua forza e la sua qualità ma glielo avranno, invece, consegnato le sue rivali".