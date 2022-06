Francesco Totti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del trasferimento di Paulo Dybala all’Inter e, di conseguenza, del mancato arrivo della Joya a Roma: “Perché non parlo di Dybala? Perche io so come è andata. Tutt’ora lo sento ma penso sia finita. Non dipende solo da Dybala. Se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza. Mi sono esposto un po' di più”.



Parole che hanno scatenato i commenti dei social, che cercano una risposta alla questione: “Da chi è dipeso il trasferimento di Dybala all’Inter, quindi?”. Diverse le ipotesi, dal pressing della compagna Oriana Sabatini, il corteggiamento di Marotta, la scelta dell’entourage. In tutto questo, torna ricorrente un tema: “Dybala è mal consigliato”.



