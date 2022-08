L'obiettivo è quello di evitare che parta con l'per: è previsto nel primo pomeriggio di oggi, infatti, il volo del club tedesco verso la Finlandia, dove domani affronterà il Real Madrid nella. Su quell'aereo, Filipnon ci deve salire: è anche per questo che lasta accelerando nella trattativa, per evitare che i tempi dell'approdo a Torino dell'esterno serbo si allunghino ulteriormente. L'intenzione, infatti, è quella di consegnare il rinforzo a Massimilianoprima dell'esordio in campionato contro il Sassuolo.