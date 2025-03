'Non ci sono motivi ostativi'. Fiorentina-Juventus: le parole della sindaca

Getty Images



La decisione delle autorità

Settore giovanile: partite annullate



Situazione meteorologica e sicurezza

La sfida tra Fiorentina e Juventus, valida per il campionato di Serie A, si disputerà regolarmente domani, domenica 16 marzo, alle ore 18, presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. L'ufficialità è arrivata dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede della Protezione Civile.", ha dichiarato la sindaca Funaro, spiegando che la gara può svolgersi grazie alla riduzione del livello di allerta meteo.Se la prima squadra della Fiorentina scenderà in campo regolarmente, non sarà così per le formazioni del settore giovanile. L'ACF Fiorentina ha infatti annunciato, tramite un comunicato ufficiale, l'annullamento di tutte le gare delle squadre dall'Under 14 all'Under 18 previste per il fine settimana. La decisione è stata presa in considerazione delle gravi condizioni meteorologiche che hanno colpito il capoluogo toscano, ponendo particolari rischi per lo svolgimento delle partite giovanili.Nonostante l'allerta meteo inizialmente preoccupante, la situazione è migliorata abbastanza da permettere lo svolgimento del match tra Fiorentina e Juventus. Le autorità locali continueranno a monitorare le condizioni atmosferiche, ma al momento non si ravvisano elementi che possano mettere in discussione lo svolgimento della partita.Gli occhi dei tifosi sono dunque puntati sul Franchi, dove la sfida tra le due squadre potrà svolgersi regolarmente, in un clima di attenzione e sicurezza per tutti i presenti.