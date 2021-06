Quante polemiche hanno accompagnato la vigilia di Turchia-Italia e la scelta di Roberto Mancini di schierare la coppia Chiellini-Bonucci. “Vecchi, bolliti, sorpassati”, di commenti di questo genere sui social se ne sono letti numerosi. Sono bastati 90 minuti, però, per far ricredere tutti. Chiellini e Bonucci hanno giocato una partita perfetta, chiudendo ogni tentativo di ripartenza turco e non dando chance agli attaccanti avversari. Non solo questo, però. I due si sono visti anche in fase offensiva, con un tiro dalla distanza di Bonucci e un colpo di testa di Chiellini che, smarcatosi dal compagno di club Demiral, ha incocciato il pallone in area sfiorando il gol che sarebbe valso l’1 a 0.

SPIRITO AZZURRO – Al di là della prestazione di altissimo livello, quello che conta è anche l’atteggiamento che i due hanno messo in campo. Completamente rivitalizzati dalla maglia azzurra – messa alle spalle una stagione difficile con la Juventus – i due hanno vestito i panni di leader della squadra, spronando i compagni, con gesti, parole e atteggiamenti catturati dalle telecamere. Imprescindibili, questo hanno dimostrato di essere questa sera per l’Italia di Mancini. Lo saranno anche per Allegri, nella prossima stagione in bianconero?