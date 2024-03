C'è la Juve al lavoro per rinforzare la squadra, gli occhi di Cristiano Giuntoli a tale proposito sono saldamente orientati in direzione Atalanta. Tanti e importanti gli obiettivi bianconeri che domenica sfideranno la Juve all'Allianz Stadium, uno su tutti ormai non è più un mistero: Teun Koopmeiners. Ma la lista è ben più lunga, senza dimenticare però anche chi gioca nella Juve ed è un obiettivo della stessa Atalanta. Un nome su tutti: Moise Kean. L'attaccante bianconero è infatti destinato a salutare per la seconda volta la Juve, specialmente se non dovesse arrivare alcun rinnovo di contratto entro il termine della stagione. E proprio l'Atalanta a lui comincia a farci più di un pensierino, d'altronde quella del rilancio di giocatori che sembrano aver perso lo smalto giusto è una delle specialità della gestione Gian Piero Gasperini. Tanto da non poter escludere nemmeno uno scambio al di là della formula con almeno uno dei giocatori seguiti all'interno dell'organico atalantino, discorsi in ogni caso da approfondire solo in estate. Si aggiunge in ogni caso un argomento in più di interesse alla partita di domenica sera all'Allianz Stadium, anche perché sarà proprio quella del ritorno di Kean tra i convocati di Max Allegri, il turno di squalifica che dovrà scontare Dusan Vlahovic potrebbe poi agevolare il rientro in campo almeno per uno spezzone finale. Ma riavvolgendo il nastro, sarà soprattutto l'appuntamento per la suqadra mercato bianconera di vedere all'opera da vicino tutti quei giocatori nel mirino.Da Koopmeiners in poi. Scopri tutto in gallery