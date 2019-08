Il futuro sembra tutto da svelare (con la Juve spettatrice interessata), ma Neymar ha un nuovo problema: è stato denunciato per atti di violenza dal tifoso colpito al termine della finale - persa - dell'ultima Coppa di Francia. Ormai in concreta rottura con il Paris Saint Germain, e con un infortunio ancora da smaltire, per il fuoriclasse ex Barcellona sono arrivati un po' di guai soprattutto in ambito di giudiziario: prima le accuse di stupro da parte di una ragazza brasiliana nel mese di giugno, oggi denunciato per atti di violenza per una smanacciata dopo una presa in giro. La prima tornata di sentenze ha portato all'archiviazione, ora tocca al secondo 'mandato'.