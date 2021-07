: tra i mugugni dei tifosi spagnoli, che non lo hanno mai amato alla follia, ei disgustosi (e vergognosi) attacchi dei soliti leoni da tastiera. Alvaroha passato tanti momenti difficili nella sua carriera e li ha superati tutti, anche grazie alla vicinanza della moglie Alice Campello. Stavolta anche lei è stata vittima dell’ignoranza". Parla così di Alvaro Morata e della sua famiglia la Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, che racconta anche le prossime tappe del suo viaggio. E prosegue: "Serviranno il tempo e le cure di Massimiliano Allegri, il tecnico che lo ha lanciato in Serie A e che lo considera ancora importante. Non a caso il prolungamento del prestito di Morata è stata una delle prime richieste di Max dopo il suo ritorno alla Juventus.".