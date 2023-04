"Sull’episodio che porta al gol annullato a Di Maria, la lettura più obiettiva è: il Var non poteva intervenire perché innanzitutto non era di sua competenza e non c’era nemmeno certezza dalle immagini su “chi su chi” commette fallo." Così, il giornalista Sandro Sabatini su calciomercato.com commenta uno degli episodi chiave del match tra Juve e Napoli giocato ieri sera all'Allianz Stadium.