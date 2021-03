Vincere per ripartire. La Juventus supera lo Spezia, guadagna tre punti fondamentali per classifica e morale e si porta a -7 dall’Inter, con la partita contro il Napoli ancora da recuperare. Successo per nulla semplice da raggiungere, la squadra di Italiano si è dimostrata ostica per la prima parte della partita, ma l’ingresso in campo di Bernardeschi e Morata ha stravolto la gara. Incetta di energie positive per Morata, Cristiano Ronaldo e compagni, che hanno festeggiato la vittoria anche sui social



