Lamette a segno colpi importanti e soprattuto di caratura internazionale come Angele Paulma non sono sufficienti. Non bastano per convincere Matthijsa rimanere a Torino. Il difensore olandese forse non è convinto dal progetto della Vecchia Signora e si muove sempre più verso la cessione all'estero, con ilcome principale acquirente. Un brutto colpo per Madama che ora sicuramente deve concentrarsi per trovare un sostituto all'altezza.Matthijs sembrava al termine della scorsa stagione che potesse diventaredella Vecchia Signora. Proprio lui che a 19 anni indossava la fascia da capitano dell'La richiesta di essere ceduto però non sembra possa essere per motivi economici ma per motivi di crescita individuale. Forse Matthijs non crede abbastanza nella Juve e per Madama questo deve esserePer trattenere l'olandese ormai la Juve può fare ben poco. L'obiettivo però ora è quello di convincere i giovani su cui si è investito a restare a Torino. Convincerli di quanto il progetto Juve sia ambizioso e punti a grandi traguardi. A partire da Dusanche nonostante le lusinghe di mezza Europa a gennaio scorso ha scelto la Juventus, ma non solo. Sicuramente dalla cessione di De Ligt la Juventus dovrà riuscire a, chiedendo cifre elevate. L'abilità della dirigenza bianconera dovrà essere quella di riuscire ad investire nuovamente i soldi per giocatori all'altezza e che credano fermamente nel progetto Juve.