Questa un corrente forte alla Continassa, ma le riflessioni sono in corso. Eccome. Specialmente dopo la clamorosa sconfitta interna con l’Empoli, che pone vecchi problemi sempre vivi. La Juve non è completa e non è all’altezza, il problema principale è il centrocampo. In attacco continueranno i tentativi per Mauro Icardi, pur restando un colpo difficilissimo, ma anche in mezzo serve un pezzo pregiato, perché Kean non è Cristiano Ronaldo e non può esserne l'erede. Allegri dice: “Al mercato ci pensa la società, mancano tre giorni, vediamo chi arriva”, ma in questi 3 giorni ci dovranno pensare tutti. Chi può arrivare?Da Torino, scrive calciomercato.com, sono state spente le piste che dalla Spagna invece si scaldavano, quelle che parlavano di un’operazione con il Real Madrid che potesse fare comodo a tutti, in ballo i prestiti di big come Edene Marco. Ma i club si parlano e possono aiutarsi. A centrocampo restano vive le piste che portano a Miraleme Axel. La Juve lavora a colpi in prestito, che rendono più difficili gli affari: il Bayern propone, ma senza regalarlo, piace, ma costa e Allegri vuole esperienza.