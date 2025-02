'Non avete ancora visto nulla di lui', la frase di Thiago Motta è un'investitura totale: Douglas Luiz può prendersi la Juventus

Getty Images

La frase di Thiago Motta su Douglas Luiz

Il pregevole impatto a gara in corso a Como, ha fatto seguito a novanta minuti di grande spessore in Champions League contro il PSV. Se si attendevano risposte importanti e soprattutto confortanti,le ha finalmente fornite, aprendo a scenari piuttosto interessanti per quanto riguarda il futuro a tinte bianconere del brasiliano. Per la seconda volta da quando veste la maglia di Madama, il classe 1998 è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti offrendo la sensazione di aver finalmente intrapreso la propria scalata all'interno delle gerarchie juventine.

I numeri di Douglas Luiz contro il PSV

"Non avete visto ancora nulla di lui, sono contento che finalmente oggi stia bene", una frase - pronunciata da Thiago Motta nel post partita - che spazza via qualsiasi tipo di dubbio relativo al rapporto tra il tecnico e il centrocampista. La fiducia nei confronti del brasiliano è infatti totale e la convinzione che possa essere lui la chiave di volta del centrocampo zebrato è ancora molto forte. Dopotutto, Como e PSV rappresentano due fortissimi indizi.Douglas Luiz, in campo per 90 minuti contro il PSV, ha giocato 61 palloni con un'accuratezza di passaggio del 94%. Il brasiliano ha effettuato un due lanci lunghi e anche un passaggio chiave, oltre ad aver vinto quattro contrasti su cinque.