“Non andrò mai alla Juventus”. Queste le parole di Kalidou Koulibaly alla sua cerchia di amici napoletani, come riporta oggi il quotidiano campano, Il Mattino. Parole nette, che sembrerebbero chiudere definitivamente al trasferimento del centrale difensivo a Torino. A Napoli, però, la paura di vivere un Higuain bis c’è: perché se il tifo partenopeo è cosciente della possibilità che il calciatore parta, già quest’estate, dall’altra parte la destinazione bianconera rappresenta uno spauracchio.



La fase di stallo tra Koulibaly e il Napoli, però, continua sul fronte rinnovo di contratto e la Juventus è seriamente intenzionata ad investire su di lui, per il post Chiellini. Resta, però, da convincere il giocatore e, soprattutto, presentare a De Laurentiis un’offerta economica che gli possa far cambiare idea: secondo Gazzetta, le richieste sono di 35-40 milioni e la preferenza sarebbe quella di cederlo all’estero.



A far ben sperare la Vecchia Signora, però, sono le mosse dell’agente di Koulibaly: “ha dato mandato al suo agente Ramadani di valutare tutte le opzioni possibili senza trascurarne nessuna”.