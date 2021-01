"Cifra tonda per Alex Sandro, che oggi compie 30 anni.



Si tratta del quinto compleanno in bianconero per lui, arrivato alla Juventus nella stagione 2015/16 ed entrato fin da subito nei meccanismi bianconeri. Passano gli anni, cambiano i compagni e le squadre, ma lui c’è. Su quella fascia, sui cui gioca con quantità e qualità.



“Tondo” il compleanno per lui, come è da poco “tondo” il suo palmarès bianconero: dieci i suoi trofei, cinque Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe nazionali.



Non potrà per forza di cose spegnere le candeline con i compagni, perché non si è ancora aggregato al gruppo in quanto è in attesa festeggiare la guarigione dal Covid-19, ma noi tutti siamo qui ad aspettarlo.



E siamo sicuri che i nostri auguri gli arriveranno fortissimi!"



Così la Juve ha fatto gli auguri ad Alex Sandro sul proprio sito ufficiale.