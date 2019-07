Un'idea geniale, merita sempre i giusti riconoscimenti. Nicolò Cavallo, ex pallanuotista di Chiavari, ha fatto proprio bingo, inventando un'app che sta spopolando nel mondo del calcio e che ti fa subito chiedere: "Perché non ci ho pensato io". NoiseFeed, così si chiama: nata come un'app di raccolta delle pubblicazioni social dei calciatori, questo preziosissimo strumento di indagine ha fatto letteralmente il boom. Finanziata da WyScout, ha trovato in Antonio Gozzi - proprietario dell'Entella - il mecenate giusto per raggiungere il successo. Oggi, l'80% dei club di Serie A, la utilizza. Compresa la Juventus.



DI COSA SI TRATTA - NoiseFeed, come detto, raccoglie tutte le pubblicazioni, social e non, di e su un determinato calciatore. Questo strumento risulta quindi utile, in questi tempi di mercato hi-tech, per studiare l'attività extra-campo di un giocatore. Indaga, quindi, in ciò che è pubblico della vita privata di un giocatore. Come racconta, a La Repubblica, lo stesso Cavallo: "L'idea mi è venuta parlando con il figlio di un presidente di Serie A. Inizialmente pensavamo di avere come riferimento gli uffici comunicazione dei club, invece ci siamo accorti che erano più interessate le aree tecniche. Per tre motivi: capire se il giocatore da acquistare è affidabile anche nella vita quotidiana, seguire gli atleti in rosa e vedere come si comportano i tesserati in prestito presso altre squadre. Ho visto un direttore sportivo scartare un giocatore sudamericano in diretta davanti a me con un clic, quando ha constatato tramite i post su Instagram il suo stile di vita: serate, macchine di grossa cilindrata, yacht. Ha trovato la conferma dei suoi sospetti e ha preferito mollare".