AM, inviato

di AM, inviato

di AM, inviato

"Noinon lo vogliamo". Ancora un coro, ancora una risposta dalla curva. Anche se ormai la trattativa non è esattamente la più calda dell'estate, i tifosi della Juventus hanno comunque voluto far sentire la propria posizione: il calciomercato resta aperto, resta concreto anche il "rischio" che l'ex attaccante dell'Inter possa davvero firmare per la Juventus. Così, la ripetizione può aiutare. Eccome. Almeno a ribadire la propria posizione.