Il giorno dopo la vittoria di Milan, Juventus e Inter, i quotidiani sportivi aprono con le tre gare del sabato di Serie A. 'Noi ci siamo' titola in prima Tuttosport riprendendo le dichiarazioni di Pirlo e dei giocatori bianconeri nel post partita con la Sampdoria. Taglio alto dedicato al Milan che 'non perde la testa', e all'Inter che 'scatena i bomber'. Per il Corriere dello Sport le milanesi hanno "La Juve addosso. Chiesa subito, Ramsey alla fine: 2-0 alla Samp, Ronaldo in bianco. Le milanesi continuano la fuga, ma la Signora trova il ritmo scudetto". La Gazzetta dello Sport dedica la parte centrale della prima pagina alla sfida a distanza tra Milan e Inter: "Il derby non finisce mai", bianconeri in taglio basso: "Chiesa e Chiellini, rincorsa Juve".