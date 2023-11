Come racconta Gazzetta, verso Fagioli, la dirigenza bianconera ha scelto di dimostrargli coi fatti la sua vicinanzail. Non che ce ne fosse bisogno, visto che Fagioli l’estate scorsa aveva firmato fino al 2026. Un atto per nulla dovuto ma fortemente voluto dal club per dire al ragazzo «noi ci siamo e ti aspettiamo, perché crediamo in te». L’accordo c’è già, manca solo la firma: Nicolò si legherà alla sua squadra del cuore per altri due anni ancora, fino al 2028, con un leggero adeguamento dell’ingaggio, dal milione attuale a 1,5 milioni di euro circa all’anno.